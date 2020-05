Maskenpflicht im ÖPNV Bayern wird eingehalten

Nachrichtenarchiv - 01.05.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Das Verkehrsministerium hat nach einer Woche Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln eine positive Bilanz gezogen. Verkehrsministerin Schreyer sagte, die große Mehrheit trage eine Mund-Nasen-Bedeckung, es gäbe kaum bewusste Verstöße. Seit Montag gilt für Fahrgäste in öffentlichen Verkehrsmitteln, an Bahnhöfen, Haltestellen und in Servicecentern eine Maskenpflicht. Verkehrsstaatssekretär Holetschek betonte, die Einhaltung der Maskenpflicht werde dennoch auch weiterhin überprüft.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.05.2020 11:00 Uhr