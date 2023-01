Kurzmeldung ein/ausklappen Maskenpflicht im Fernverkehr steht weiter in der Diskussion

In der Diskussion um die Aufhebung der Maskenpflicht im öffentlichen Fernverkehr hat sich Bundesverkehrsminister Wissing für ein Ende der Maßnahme ausgesprochen. In der ARD-Sendung "Maischberger" verwies er darauf, dass die Kontrolle auch eine Belastung für das Personal sei. Gesundheitsminister Lauterbach schließt ein vorzeitiges Ende der Maskenpflicht im öffentlichen Fernverkehr und in Gesundheitseinrichtungen nicht mehr aus. Auf ein Datum will er sich aber noch nicht festlegen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.01.2023 05:00 Uhr