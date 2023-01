Maskenpflicht im Fernverkehr fällt am 2. Februar

Nachrichtenarchiv - 13.01.2023 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Maskenpflicht im Fernverkehr der Bahn wird abgeschafft. Eine entsprechende Verordnung tritt nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Lauterbach am 2. Februar in Kraft. Zur Begründung sagte Lauterbach, die Pandemie-Lage habe sich stabilisiert. Die Zahl der Klinik-Einweisungen gehe zurück, zudem verfügt die Bevölkerung dem SPD-Politiker zufolge inzwischen über eine gute Grundimmunisierung. Lauterbach verwies zudem auf die Einschätzung von Experten, wonach keine große Winterwelle mehr zu erwarten ist. Er appellierte dennoch an die Bürger, in Zügen und Innenräumen freiwillig eine Maske zu tragen, um sich und andere zu schützen. Nach geltendem Recht wäre die Maskenpflicht in Fernbussen und -bahnen noch bis zum 7. April in Kraft geblieben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.01.2023 12:00 Uhr