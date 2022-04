Maskenpflicht beim Einkaufen entfällt in großen Teilen Deutschlands

Nachrichtenarchiv - 04.04.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In Bayern müssen Schüler und Lehrer ab heute im Unterricht keine Maske mehr zu tragen. Das ergibt sich aus dem neuen Infektionsschutzgesetz, das gestern in Kraft getreten ist. Demnach ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auch in den meisten Geschäften nicht mehr verpflichtend, sondern freiwillig. Große Lebensmittelketten aber auch zahlreiche andere Händler haben bereits klargemacht, dass sie die Maskenpflicht nicht per Hausrecht durchsetzen wollen. In öffentlichen Verkehrsmitteln, Pflegeheimen und Kliniken muss der Mund-Nasen-Schutz dagegen weiter getragen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.04.2022 09:00 Uhr