Maskenpflicht ab Montag ist in Bayern beschlossene Sache

Nachrichtenarchiv - 22.04.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Maskenpflicht in Bayern ist beschlossene Sache. Das Kabinett in München hat der Neuregelung formell zugestimmt. Ab kommendem Montag müssen Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr Mund und Nase bedecken. Das kann mit einer Maske oder auch nur mit einem Schal oder Halstuch erfolgen. Wer dagegen verstößt, muss mit einem Bußgeld rechnen. Wie hoch die Strafe sein wird, wird in den kommenden Tagen festgelegt. In einigen Kommunen gilt die Maskenpflicht schon vor Montag: In Straubing etwa ab Donnerstag, in Stadt und Landkreis Rosenheim schon ab heute.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.04.2020 01:00 Uhr