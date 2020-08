Maskenpflicht ab heute in ganz Paris an der frischen Luft

Nachrichtenarchiv - 28.08.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: In der französischen Hauptstadt gilt ab heute eine Maskenpflicht im Freien. Auch Fußgänger und Radfahrer müssen dann überall einen Mund-Nasen-Schutz tragen. In Frankreich sind zuletzt innerhalb eines Tages mehr als 6.000 neue bestätigte Corona-Fälle gezählt worden. Das sind so viele wie seit Mai nicht mehr. Frankreich ist mit mehr als 30.500 Todesfällen eines der am schwersten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder Europas.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.08.2020 05:00 Uhr