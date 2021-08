Maskenausschuss des Landtags soll weitere Fälle ab 2010 untersuchen

Nachrichtenarchiv - 26.08.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der von drei Oppositionsparteien im Landtag geplante Corona-Masken-Untersuchungsausschuss soll auch Geschäfte der Staatsregierung aus der Vergangenheit beleuchten. Laut einem Fragenkatalog von Grünen, SPD und FDP sollen Verträge der Ministerien oder nachgeordneter Behörden seit dem Jahr 2010 untersucht werden, an denen Abgeordnete beteiligt waren. Die Fraktionen wollen dadurch insbesondere sehen, ob es Provisionszahlungen an Politiker gab. In der Maskenaffäre habe die Regierung seit einem halben Jahr Fragen der Opposition nicht beantwortet. Daher müsse nun ein Untersuchungsausschuss die Hintergründe der Geschäfte mit Corona-Schutzausrüstung aufklären.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2021 13:00 Uhr