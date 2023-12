Masha Gessen bekommt Hannah-Arendt-Preis verliehen

Bremen: Trotz massiver Kritik ist am Nachmittag der Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken an die russisch-US-amerikanische Publizistin Masha Gessen verliehen worden. Die zunächst im Bremer Rathaus abgesagte Zeremonie wurde heute vor einer reduzierten Gästezahl von 50 Personen an einem anderen Ort nachgeholt. Polizisten sicherten die Veranstaltung ab. Mit der Verlegung reagierte der Trägerverein auf den Rückzug der Heinrich-Böll-Stiftung und des Bremer Senats von der Preisverleihung. Auslöser war ein Artikel Gessens, in dem sie die Situation in Gaza mit den jüdischen Ghettos im besetzten Europa verglichen hat.

