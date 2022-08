Masern-Impfpflicht für Kinder ist verfassungsgemäß

Nachrichtenarchiv - 18.08.2022 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Karlsruhe: Die Masern-Impfpflicht an Kitas und Schulen ist rechtmäßig und bleibt in Kraft. Das hat das Bundesverfassungsgericht am Vormittag bekanntgegeben. Die Grundrechtseingriffe seien zumutbar, um besonders gefährdete Menschen vor einer Infektion zu schützen, urteilten die Karlsruher Richter. Sie wiesen damit mehrere Verfassungsbeschwerden von Eltern zurück. Diese sahen in der Impfpflicht an Kitas und Schulen einen unverhältnismäßigen Eingriff in das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit und in ihr Erziehungsrecht. - Seit dem 1. März 2020 dürfen Kinder nur noch in die Kita, zu einer Tagesmutter oder in die Schule, wenn sie gegen Masern geimpft sind oder sie schon hatten. Auch Beschäftigte müssen einen Impfnachweis erbringen, sofern sie nach 1970 geboren wurden.

