Maschinenbauverband VDMA warnt vor pauschaler Fortsetzung der Corona-Hilfen

Deutsche Bahnradfahrerinnen hole Gold - Silber für Lukas Dauser am Barren

Tokio: Bei den Olympischen Spielen sind die deutschen Sportlerinnen und Sportler heute außerordentlich erfolgreich. Vor kurzem haben die Bahnradfahrerinnen Gold in der Mannschaftsverfolgung gewonnen. Beim Sieg über das britische Team stellten Franziska Brauße, Lisa Brennauer, Lisa Klein und Mieke Kröger einen neuen Weltrekord auf - das war ihnen auch schon im Vorlauf gelungen. Lukas Dauser aus Unterhaching holte Silber am Barren - es war die erste Medaille für das deutsche Turn-Team in Tokio. Einmal Silber und zweimal Bronze gab es für die deutschen Segler. Erst erreichten Tina Lutz aus Prien am Chiemsee und Susann Beucke in der Bootsklasse 49erFX den zweiten Rang. Anschließend segelten Erik Heil und Thomas Plößel im 49er sowie Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer im Katamaran zu Bronze. Ebenfalls den dritten Rang belegten die Kanuten Sebastian Brendel und Tim Hecker im Canadier-Zweier. Schon am frühen Morgen hatte Malaika Mihambo Gold im Weitsprung gewonnen

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2021 11:00 Uhr