Maschinenbauer blicken pessimistisch in die Zukunft, Elektrobranche optimistisch

Frankfurt am Main: Die Deutschen Maschinenbauer rechnen für das laufende Jahr mit schrumpfenden Geschäften. Das ergibt sich aus einer Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC. Demnach gehen die Befragten davon aus, dass der Umsatz in der Branche um mehr als fünf Prozent zurückgeht. Die Branche sei tief verunsichert, heißt es. Nicht einmal zu Zeiten der Corona-Pandemie sei die Stimmung im Maschinenbau von so viel Pessimismus geprägt gewesen. Dagegen sieht sich die deutsche Elektro- und Digitalindustrie offenbar langfristig auf Wachstumskurs. Kurz vor Beginn der Hannover-Messe sprach der Präsident des Branchenverbands, Kegel, von drei Megatrends, die die Entwicklung vorantreiben - Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Für das laufende Jahr geht aber auch die Elektrobranche von einer Wachstumsdelle aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2024 09:00 Uhr