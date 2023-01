Kurzmeldung ein/ausklappen Marx würdigt Benedikt als leidenschaftlichen Theologen

München: Kardinal Marx hat den verstorbenen emeritierten Papst Benedikt als leidenschaftlichen Theologen gewürdigt. In seiner Predigt im Münchner Liebfrauendom sagte Marx, nicht immer seien Benedikt und er einer Meinung gewesen, so Marx, aber Benedikt habe es geliebt, sich in einer Diskussion auszutauschen. Marx wörtlich: "Das Weiterdenken, darauf hatte er Lust, das machte ihm Freude." Marx betonte, er lade auch die Kritiker des früheren Papstes zum Gebet ein, auch diejenigen, die zwiespältig auf dieses Leben schauten, mit dem Versagen, das jedes Leben habe. Benedikt stand wegen seiner Rolle bei der Aufklärung von Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche in der Kritik. Er hatte das Erzbistum München und Freising als Kardinal Joseph Ratzinger von 1977 bis 82 geleitet und war damit einer der Vorgänger von Marx.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.01.2023 22:00 Uhr