Marx würdigt Benedikt als leidenschaftlichen Theologen

03.01.2023 19:00 Uhr

München: Zur Stunde läuft im Liebfrauendom die Totenmesse für den verstorbenen ehemaligen Papst Benedikt. In seiner Predigt würdigte Kardinal Marx den verstorbenen Papst als leidenschaftlichen Theologen. Nicht immer seien Benedikt und er einer Meinung gewesen, so Marx, aber Benedikt habe es geliebt, sich in einer Diskussion auszutauschen. Marx wörtlich: "Das Weiterdenken, darauf hatte er Lust, das machte ihm Freude." Benedikt hatte das Erzbistum München und Freising als Kardinal Joseph Ratzinger von 1977 bis 82 geleitet. Übermorgen wird in Rom bei einem Trauergottesdienst Abschied genommen von Benedikt dem Sechzehnten, der anschließend im Vatikan beigesetzt wird.

