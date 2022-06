Marx und Kopp danken bei Gottesdienst den Helfern nach dem Zugunglück

Nachrichtenarchiv - 11.06.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Garmisch-Partenkirchen: In der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt findet zur Stunde ein Gedenkgottesdienst für die Opfer des Zugunglücks von Burgrain statt. Kardinal Marx sagte, das sei ein brutaler Einschnitt in das Leben der Menschen gewesen. Man versuche, eine Katastrophe in Worte zu fassen, die aber nicht in Worte gefasst werden könne, unterstrich der Erzbischof von München und Freising. Marx und der Münchner evangelische Regionalbischof Kopp dankten vor allem den Einsatzkräften. Sie hätten bis hart an die Erschöpfungsgrenze gearbeitet. Mit Blick auf die Katastrophe sagte Kopp, neben dem Schönsten im Leben, wie Ferien, Freiheit, Urlaub oder Einfach-so-aus-dem-Zug-schauen, trete das Grausame. Aber so sei das Leben. Bei dem Zugunglück vor acht Tagen waren in Burgrain fünf Menschen ums Leben gekommen. Der Zug war am letzten Schultag vor den Pfingstferien aus noch ungeklärten Gründen entgleist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2022 18:00 Uhr