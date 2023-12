Marx ruft zu Überwindung der Gewalt auf

München: Der Münchner Kardinal Marx hat zu Weihnachten zur Überwindung von Gewalt aufgerufen. Wie es im vorab verbreiteten Redemanuskript für die Weihnachtspredigt an Heiligabend heißt, können Gewalt und Krieg keinen nachhaltigen Frieden schaffen. Bei allem notwendigen Recht auf Selbstverteidigung müsse auch klar sein, so der Erzbischof von München und Freising, dass nur in der Überwindung der Gewalt der Frieden gefunden werden könne. Dafür wiederum brauche es die Bereitschaft zu einem gerechten Ausgleich, zu einem gerechten Frieden, zu einem neuen, vielleicht sogar versöhnten Miteinander. Marx fordert die Gläubigen auf, vom Frieden zu berichten. Auch ganz persönlich gelte es, die Geschichten zu erzählen, die aufbauen und die Mut machen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.12.2023 07:00 Uhr