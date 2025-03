Marx ruft Parteien zu Willkommenskultur auf

In einem Brief an die Gläubigen zu Beginn der Fastenzeit appelliert der Erzbischof von München und Freising an die politischen Parteien, beim Thema Migration die Würde des Menschen im Blick zu behalten: Kritisch äußerte sich Marx zu Plänen der Union: Nach seinen Worten darf nicht an den den Grenzen zurückgewiesen werden, wer vor Hunger, Klimakatastrophen, Verfolgung, Folter, Krieg und Gewalt flieht.

