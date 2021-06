Marx reagiert überrascht auf Papst-Nein zu seinem Rücktrittsangebot

Nachrichtenarchiv - 10.06.2021 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Kardinal Marx hat sich überrascht über das Nein von Papst Franziskus zu seinem Rücktrittsangebot als Erzbischof von München und Freising gezeigt. Marx sagte, er habe nicht damit gerechnet, dass der Papst so schnell reagieren würde, und auch den Inhalt der Entscheidung habe er so nicht erwartet. Er akzeptiere sie aber. Der Vatikan hatte heute mitgeteilt, dass Franziskus den Rücktritt von Marx ablehnt. In einem persönlichen Brief bat er ihn, im Amt zu bleiben. Mit seinem Amtsverzicht hatte der Kardinal Mitverantwortung übernehmen wollen für den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.06.2021 18:15 Uhr