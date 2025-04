Marx erinnert in München an Papst Franziskus

München: Hochrangige Vertreter von Staat und Gesellschaft in Bayern haben im Liebfrauendom Abschied von Papst Franziskus genommen. Der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Marx sagte, das Pontifikat sei "ein großes" gewesen, das viel verändert habe. Der Abschied gestern in Rom habe gezeigt, wie sehr Menschen aus der ganzen Welt, aller Konfessionen und aller Religionen mit Franziskus verbunden gewesen seien. - Im Rom versammelten sich am Vormittag rund 200.000 Menschen auf dem Petersplatz, um an einer Trauermesse für das verstorbene Kirchenoberhaupt teilzunehmen. Sie ist Teil der neuntägigen Trauerzeit, die mit der Beerdigung gestern begonnen hat. Seit heute früh können Besucher auch das Grab von Papst Franziskus in der Basilika Santa Maria Maggiore besuchen. Auch dort herrscht großer Andrang.

