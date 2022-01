Marx entschuligt sich bei Mißbrauchs-Opfern

Nachrichtenarchiv - 20.01.2022 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der emeritierte Papst Benedikt der 16. hat nach der Veröffentlichung des neuen Gutachtens zum sexuellen Missbrauch im Erzbistum München und Freising "Schock und Scham" ausgedrückt. Dies hat ein Sprecher des 94-Jährigen in Rom mitgeteilt. Benedikt wird in dem Gutachten belastet, als damaliger Münchner Erzbischof in vier Fällen nichts gegen beschuldigte Priester unternommen zu haben. Neben ihm werden auch dem früheren Erzbischof Wetter und dem amtierenden Kardinal Marx Fehlverhalten zur Last gelegt. Dieser zeigte sich heute ebenfalls erschüttert und beschämt. Marx nannte das heute vorgestellte Gutachten einen wichtigen und unverzichtbaren Baustein für die Aufarbeitung von Fällen sexuellen Mißbrauchs für die Kirche insgesamt. Er versprach, dass man anhand der Empfehlungen des Gutachtens weitere Veränderungen beraten und umsetzen werde.

Quelle: BR24 Nachrichten, 20.01.2022 18:45 Uhr