Martina Hefter gewinnt Deutschen Buchpreis

Frankfurt: Der Deutsche Buchpreis 2024 geht an die Autorin Maria Hefter; für ihren Roman "Hey, Guten Morgen wie geht es Dir". Das hat der Börsenverein des Deutschen Buchhandels bekannt gegeben, traditionell einen Tag vor dem Start der Frankfurter Buchmesse. In der Begründung der Jury hieß es, es handle sich um ein klug choreografiertes Buch, das auf faszinierende Weise zermürbenden Alltag mit mythologischen Figuren und kosmischen Dimensionen verbinde. In Hefters Roman geht es um eine Frau Mitte Fünfzig, die in zwei Welten lebt: Tagsüber pflegt sie ihren schwer kranken Mann, nachts chattet sie mit Internet-Betrügern auf Partner-Börsen, sogenannten Love-Scammern.

