Martina Gedeck erhält den Ehrenpreis des Bayerischen Filmpreises

Frachter im Suez-Kanal konnte freigeschleppt werden

Kairo: Das im Suezkanal auf Grund gelaufene Containerschiff "Ever Given" ist vollständig freigelegt. Das hat am Nachmittag der Kanaldienstleister mitgeteilt. Den Angaben nach ist es Arbeitern gelungen, auch den Bug des riesigen Frachters zu lösen. Bereits in der Früh hatten mehrere Schlepper versucht, die 400 Meter lange "Ever Given" in einen teilweise schwimmenden Zustand zu bringen. Ägyptens Präsident Al-Sisi hatte angeordnet, die Entladung von Containern vorzubereiten, falls die Versuche zur Freilegung erfolglos bleiben. Wie die Kanalbehörde mitteilt, warten auf beiden Seiten des Suez-Kanals mehrere hundert Schiffe auf Durchfahrt, darunter 25 Öltanker.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2021 16:00 Uhr