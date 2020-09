Martin Knof soll neuer Vorstandschef bei der Commerzbank werden

Frauen in Belarus demonstrieren erneut gegen Amtseinführung Lukaschenkos

Minsk: Mehrere Hundert Frauen haben in Belarus trotz massiven Polizeieinsatzes gegen die Amtseinführung von Staatschef Lukaschenko protestiert. An zentralen Plätzen in der Hauptstadt Minsk kamen sie zusammen, schwenkten die historischen weiß-rot-weißen Landesfahnen und riefen "Schande". In Sprechchören forderten sie den Rücktritt des Staatschefs. In den Straßen standen Polizeitransporter bereit. Bereits unmittelbar nach Beginn der Aktionen kam es zu ersten Festnahmen. Am Abend hieß es, in mehreren Städten seien insgesamt rund 100 Personen festgenommen worden. Aktivisten berichten, dass auch zufällig vorbeikommende Passantinnen abgeführt worden seien. Für morgen Mittag hat die Opposition zu Protesten im ganzen Land aufgerufen. Sie will die Oppositionelle Swetlana Tichanowskaja symbolisch zur Präsidentin ernennen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2020 19:00 Uhr