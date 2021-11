Martin Hagen ist zum FDP-Vorsitzenden in Bayern gewählt worden

Nachrichtenarchiv - 07.11.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bayreuth: Der Fraktionschef der Freien Demokraten im bayerischen Landtag, Martin Hagen, ist auch neuer Landesvorsitzender der FDP in Bayern. Auf einem Parteitag in Bayreuth wählten die Delegierten den 40-Jährigen mit deutlicher Mehrheit. In seiner Rede kündigte Hagen ein umfangreiches Reformprogramm der FDP in Bayern an, das sich vor allem auf die Themenbereiche Bildung, Wirtschaft und Digitalisierung konzentrieren werde.

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.11.2021 02:00 Uhr