Marsch der Lebenden zum Gedenken an Holocaust-Opfer

Tausende erinnern in Auschwitz an die Opfer des Holocausts. Am sogenannten Marsch der Lebenden nehmen etwa 80 Überlebende der Schoah sowie zehn freigelassene Hamas-Geiseln teil. Der israelische Präsident Herzog und sein polnischer Amtskollege Duda knieten gemeinsam vor der schwarzen Wand des früheren Vernichtungslagers, an der zahlreiche Menschen hingerichtet worden waren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.04.2025 12:15 Uhr