Mars-Rover "Perseverance" scheitert mit Gesteinsproben-Sammlung

Waldbrände am Mittelmeer: Keine Entspannung in Sicht

Athen: Die Lage in den Waldbrandgebieten rund um das Mittelmeer ist weiterhin dramatisch. In Griechenland und der Türkei kämpften Feuerwehrleute die ganze Nacht gegen die Flammen. Im Norden Athens wurden am Abend mehrere Orte evakuiert. Eine Rauchwolke hängt über der Millionenmetropole, den dritten Tag in Folge geht Asche nieder. Die Menschen wurden aufgerufen, die Fenster geschlossen zu halten und nicht aus den Häusern zu gehen. Drei mutmaßliche Brandstifter wurden festgenommen. Erschwert werden die Löscharbeiten durch starke Winde, die das Feuer immer wieder anfachen. Der Vizegouverneur des Großraum Athens sagte heute früh im Staatsfernsehen, wenn man es heute nicht schaffe die Brände einzudämmen, dann werde man ein Riesenproblem haben. Im Laufe des Tages beginnen die ersten internationalen Helfer sowie Löschflugzeuge aus dem Ausland ihren Einsatz. - Mit extremen Waldbränden hat auch der Süden und Westen der Türkei zu kämpfen. Mehrere Orte sind in Gefahr. Feuerwehr und freiwillige Helfer sind im Dauereinsatz.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2021 08:00 Uhr