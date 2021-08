Mars-Rover "Perseverance" beginnt mit Sammlung von Proben

Nachrichtenarchiv - 07.08.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Der Mars-Rover "Perseverance" hat mit Bohrungen auf der Oberfläche des Roten Planeten begonnen. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa veröffentlichte Aufnahmen, auf denen ein kleiner Hügel mit einem Loch in der Mitte neben dem Rover zu sehen war. Elf Tage lang soll Perseverance auf dem Mars bohren und nach Zeichen für uraltes mikrobielles Leben suchen, das möglicherweise in alten Seeablagerungen erhalten geblieben ist. Bis die Wissenschaftler die Proben analysieren können, wird es noch Jahre dauern: Erst in den 2030er Jahren soll eine Mission die Proben einsammeln und auf die Erde bringen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.08.2021 03:00 Uhr