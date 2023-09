Marokkanische Behörden rechnen nach Beben mit weiter steigenden Opferzahlen

Rabat: Nach dem schweren Erdbeben in Marokko dauern die Such- und Bergungsarbeiten weiter an. Nach jüngsten Angaben des Innenministeriums sind mehr als 2.000 Menschen tot, mehr als 2.000 wurden zudem bei dem Erdbeben verletzt. Es wird erwartet, dass die Zahlen noch weiter steigen, weil einige der am schlimmsten betroffenen Gebiete kaum zu erreichen sind. Spanien hat unterdessen angekündigt, Such- und Rettungsmannschaften zu entsenden. Nach Angaben von Außenminister Albares hatte die marokkanische Regierung in einem Telefonat zuvor um Hilfe gebeten. Das Technische Hilfswerk wartet derweil noch auf ein Hilfeersuchen Marokkos, bevor es aktiv werden kann. Ein Sprecher betonte, mehr als 50 Einsatzkräfte seien in der Nähe des Airports Köln/Bonn auf Abrufbereitschaft.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.09.2023 12:30 Uhr