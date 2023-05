Marode Talbrücke Rahmede an Autobahn 45 im Sauerland wird gesprengt

Meldungsarchiv - 07.05.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Lüdenscheid: In Südwestfalen wird gerade die Talbrücke Rahmede an der A45 gesprengt. Die marode Brücke war wegen ihrer Schäden seit fast anderthalb Jahren voll gesperrt. Nun haben Sprengmeister an ihr rund 150 Kilogramm Sprengstoff befestigt, um sie zum Einsturz zu bringen. In Lüdenscheid wird die Sprengung live in die Innenstadt übertragen. Die Stadt und die gesamte Region Südwestfalen leiden erheblich unter dem Ausfall der wichtigen Verkehrsverbindung. Ein Ersatzneubau soll erst in dreieinhalb Jahren betriebsbereit sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.05.2023 12:00 Uhr