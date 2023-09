Marode Bahn-Infrastruktur wird ab 2024 saniert

Frankfurt am Main: Der Bund will das marode Schienennetz der Deutschen Bahn mit rund 40 Milliarden Euro sanieren. Verkehrsminister Wissing sagte auf dem Schienengipfel in Frankfurt wörtlich: "Das Geld ist da, es kann losgehen". Verkehrsministerium und Bahn haben demnach insgesamt 40 hochbelastete Strecken identifiziert und priorisiert. Auf den wichtigsten Abschnitten werden dann etwa Oberleitungen, Bahnhöfe und Leit-Sicherheitstechnik erneuert. Kommendes Jahr geht es mit der Strecke Frankfurt am Main – Mannheim los, 2025 folgt unter anderem Hamburg – Berlin. 2030 soll mit Mannheim – Karlsruhe die letzte Sanierung starten, sagte Wissing. Monatelange Streckensperrungen mit Ersatzverkehr sind die Folge.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.09.2023 13:45 Uhr