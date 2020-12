Markus Söder ist in Quarantäne

Das Wetter: Vielerorts bewölkt, Höchstwerte 2 bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag vielerorts stark bewölkt bis trüb bei maximal 2 bis 8 Grad. In der Nacht von Westen her Regen und Abkühlung auf 3 Grad. Die Aussichten bis Heiligabend: In den nächsten Tagen windig und bewölkt. Dabei erst in Nord- und Ostbayern, dann auch in Alpennähe regnerisch. Tageshöchstwerte 7 bis 15 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2020 12:00 Uhr