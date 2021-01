Markus Eisenbichler springt am Podest vorbei

Nachrichtenarchiv - 10.01.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zum Wintersport: Skispringer Markus Eisenbichler ist beim Heim-Weltcup in Titisee-Neustadt erneut knapp am Podest vorbeigesprungen. Er kam auf Rang 4. Es gewann Halvor Egner Granerud aus Norwegen, der damit seine Führung im Gesamtweltcup ausbauen konnte. Beim Weltcup-Slalom in Adelboden ist der Münchner Linus Strasser Zweiter geworden. Der Sieg ging an Marco Schwarz aus Österreich. Zuvor hatte Olympiasieger Francesco Friedrich zum ersten Mal den EM-Titel im Viererbob gewonnen. Im Rodeln holte Nathalie Geisenberger aus Berchtesgaden EM-Silber.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.01.2021 19:00 Uhr