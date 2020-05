Markante Kühltürme des AKW Philippsburg sind gesprengt

Nachrichtenarchiv - 14.05.2020 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Karlsruhe: Der Kraftwerksbetreiber EnBW hat am frühen Morgen die zwei riesigen Kühltürme des ehemaligen Kernkraftwerks Philippsburg gesprengt. Die rund 150 Meter hohen Türme hatten 40 Jahre lang die Landschaft am Rhein bei Karlsruhe geprägt. Dort verlaufen auch die Autobahnen A5 und A6. Wann genau die Anlage gesprengt werden sollten, war geheim - der Betreiber wollte so vermeiden, dass es zu größeren Menschenansammlungen kommt. An den Standort in Philippsburg kommt jetzt ein Umspannwerk, damit die südwestdeutsche Industrie künftig große Mengen Ökostrom aus Norddeutschland beziehen kann.

