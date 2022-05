Mariupols letzte Verteidiger in russischer Gefangenschaft

Nachrichtenarchiv - 17.05.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mariupol: Nach wochenlanger russischer Belagerung des Stahlwerks von Mariupol sind nun mehr als 200 ukrainische Soldaten in Kriegsgefangenschaft. Weitere 51 Schwerverletzte werden nach Angaben aus Moskau in Krankenhäusern behandelt. Einen Gefangenenaustausch, wie ihn Kiew vorgeschlagen hat, stieß in Russland bisher auf Ablehnung. Die Befragung der ukrainischen Kämpfer habe bereits begonnen, hieß es. Zuvor hatten es die Soldaten immer abgelehnt, sich in russische Hände zu begeben. Sie befürchten, in Gefangenschaft gefoltert oder sogar getötet zu werden. Unklar ist, ob und wie viele ukrainische Soldaten noch in dem Stahlwerk ausharren. In russischen Staatsmedien wird derweil der Fall der letzten Bastion von Mariupol als psychologisch wichtiger Erfolg gegen die Ukraine bezeichnet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2022 19:00 Uhr