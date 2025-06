Marineinfanteristen vor Anti-Trump-Protesten in Los Angeles eingetroffen

Los Angeles: Etwa 200 Marineinfanteristen des US-Militärs sind im Raum Los Angeles im Einsatz. Der verantwortliche Kommandeur Sherman nannte als Aufgabe, Gebäude des Bundes sowie Bundesbedienstete zu beschützen. Die Marines sollen demnach den etwa zweitausend Mann der Nationalgarde, die schon im Einsatz sind, zur Seite stehen. Die US-Regierung hatte wegen Protesten gegen Razzien der Einwanderungsbehörde etwa viertausend Soldaten der Nationalgarde und 700 Marineinfanteristen für den Einsatz in Los Angeles mobilisiert. Allerdings hatte ein Bezirksgericht in San Francisco zwischenzeitlich die Entsendung der Nationalgarde in Kalifornien durch die US-Regierung für rechtswidrig erklärt. Präsident Trump habe seine Befugnis überschritten. Ein Berufungsgericht blockierte wenige Stunden wiederum diese Anordnung.

