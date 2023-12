Marine und Bundespolizei helfen gegen Hochwasser

Hannover: Im Kampf gegen das Hochwasser in Niedersachsen helfen die Marine und die Bundespolizei. Sie haben insgesamt zwei Hubschrauber im Einsatz, die im Raum Oldenburg besonders große Sandsäcke zu Deichen bringen. Die Bundeswehr bereitet sich auf einen weiteren Einsatz vor. Laut dem Territorialen Führungskommando der Streitkräfte wurden sechs Hubschrauber in Bereitschaft versetzt. Sie könnten demnach vor allem rund um Oldenburg sowie nördlich von Hannover eingesetzt werden. Vorausgegangen war eine entsprechende Bitte der Landesregierung von Niedersachsen. Dort steht nach den Worten von Innenministerin Behrens fast das ganze Bundesland unter Wasser. Angespannt ist die Situation trotz stagnierender oder sinkender Pegel nach wie vor auch in Nordrhein-Westfalen. Im Osten Deutschlands sind ebenfalls noch viele Feuerwehren im Dauereinsatz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2023 19:00 Uhr