Marine LePen reagiert mit scharfer Kritik auf Urteil

Die französische Rechtspopulistin nannte den Spruch der Pariser Richter politisch motiviert: Er sei ein Verstoß gegen Rechtsstaatlichkeit und empöre Millionen Franzosen, sagte Le Pen am Abend in einem Interview. Das Gericht hatte sie schuldig gesprochen, EU-Gelder veruntreut zu haben. Deshalb darf die Politikerin in den nächsten fünf Jahren nicht für ein öffentliches Amt kandidieren. Ihre Chancen, bei der Präsidentschaftswahl 2027 antreten zu können, schätzte LePen skeptisch ein. Aber sie kündigte an, gegen das Urteil in Berufung zu gehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.03.2025 22:00 Uhr