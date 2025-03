Marine Le Pen wird zu Haft mit Fußfessel verurteilt

Die französische Rechtspopulistin Le Pen darf nicht mehr bei Wahlen antreten: Das hat ein Gericht in einem Prozess um die Veruntreuung von EU-Geldern entschieden. Wie es hieß, wird sie für fünf Jahre von öffentlichen Ämtern ausgeschlossen. Außerdem wurde Le Pen zu einer Haftstrafe von vier Jahren verurteilt, von denen zwei Jahre auf Bewährung ausgesetzt werden. Die übrigen zwei muss sie eine elektronische Fußfessel tragen. Die 56-Jährige hat mit den Strafen kaum noch Chancen, bei der nächsten Präsidentschaftswahl in Frankreich zu kandidieren. Ihr Anwalt kündigte Berufung an; das hat jedoch keine Auswirkung auf die sofortige Umsetzung der Strafe.

