Marine-Inspekteur spricht von Sabotage

Marine-Inspekteur Kaack spricht von Sabotage: Nach seinen Angaben sind an mehreren deutschen Kriegsschiffen Schäden angerichtet worden. Zuvor hatten NDR, WDR und SZ berichtet, die neue Korvette "Emden", die noch in Hamburg in der Werft steht, sei Ziel einer Sabotage-Aktion geworden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.02.2025 18:45 Uhr