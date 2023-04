Meldungsarchiv - 12.04.2023 17:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Die Schauspielerin Maria Sebaldt ist tot. Wie erst jetzt bekannt wurde, starb Sebaldt vergangene Woche mit 92 Jahren. Bekannt wurde die Schauspielerin mit ZDF-Serien - etwa in "Ich heirate eine Familie" oder "Die Wicherts von nebenan". Auch in der Reihe "Das Traumschiff" war sie zu sehen. Maria Sebaldt wurde in Berlin geboren. Zuletzt lebte sie im Landkreis München.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2023 17:00 Uhr