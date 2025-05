Margot Friedländer wird in Berlin beigesetzt

Berlin: Margot Friedländer wird heute beigesetzt. Am Vormittag beginnt die Trauerfeier für die Holocaust-Überlebende auf dem Jüdischen Friedhof Berlin-Weißensee. Unter anderem werden Bundespräsident Steinmeier, Bundeskanzler Merz sowie Berlins Regierender Bürgermeister Wegner erwartet. Margot Friedländer war am Freitag im Alter von 103 Jahren gestorben. Sie überlebte als Einzige ihrer direkten Familie die Schoah. Nach mehr als sechs Jahrzehnten in New York kehrte sie in ihre Heimat Berlin zurück. Sie engagierte sich bis zuletzt für Demokratie sowie gegen Antisemitismus, Rassismus und Ausgrenzung.

