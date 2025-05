Margot Friedländer ist beigesetzt worden

Margot Friedländer wurde in Berlin beigesetzt: Bei der Beerdigung der Holocaust-Überlebenden auf dem Jüdischen Friedhof im Stadtteil Weißensee haben mehrere Redner das Engagement von Friedländer für die Menschlichkeit und gegen den Hass gewürdigt. An der Beisetzung nahmen auch Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzler Merz teil. Margot Friedländer war am Freitag im Alter von 103 Jahren gestorben.

