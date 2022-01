Marburger Bund warnt wegen Omikron vor Überlastung der Normalstationen

Nachrichtenarchiv - 09.01.2022 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Ärzteverband Marburger Bund warnt vor einer Überlastung der Normalstationen in Krankenhäusern. Das hat die Verbandsvorsitzende Johna in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland klargemacht. Nach ihren Worten wäre es ein Fehler, bei der Omikron-Welle nur auf die Auslastung der Intensivstationen zu schauen. Der Großteil der milder verlaufenden Fälle müsse in den Notaufnahmen und auf den Normalstaionen behandelt werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 09.01.2022 03:00 Uhr