Marburger Bund warnt vor Überlastung der Kliniken

Nachrichtenarchiv - 22.01.2022 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts der rasant steigenden Corona-Infektionszahlen sieht der Marburger Bund die Kliniken bereits in wenigen Tagen an ihrer Belastungsgrenze. Spätestens Anfang Februar werde es in den Krankenhäusern deutschlandweit sehr eng werden, sagte die Vorsitzende der Ärztegewerkschaft, Johna, der Funke Mediengruppe. Dabei gehe es nicht nur um steigende Patientenzahlen, sondern auch um Personalausfälle in Kliniken, Laboren und Rettungsdiensten. Darunter könnte die Versorgung der Bevölkerung leiden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.01.2022 03:00 Uhr