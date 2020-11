Marburger Bund warnt vor Erreichen der Belastungsgrenze

Nachrichtenarchiv - 29.11.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der Marburger Bund in Bayern warnt davor, dass die steigende Zahl der Covid-19-Patienten die Krankenhäuser im Freistaat an ihre Belastungsgrenze bringt. Dabei verweist der Bund auf eine eigene Umfrage. Demnach haben mehr als die Hälfte der Klinikärzte angegeben, dass sie aufgrund der vielen Corona-Patienten andere Behandlungen einschränken müssen. Der Marburger Bund appellierte deshalb an die Kliniken, den von der Staatsregierung verkündeten Stufenplan für die Krankenhausversorgung umzusetzen. Des Weiteren ist in Berlin nun erstmals seit Einführung des Ampelsystems der Warnwert für Intensivbetten überschritten worden. Mehr als ein Viertel dieser Betten ist nun mit Covid-19-Patienten belegt. Das geht aus dem aktuellen Lagebericht der Berliner Gesundheitsverwaltung hervor.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2020 16:00 Uhr