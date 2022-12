Marburger Bund warnt vor Aufhebung der Corona-Schutzregeln

Nachrichtenarchiv - 31.12.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Vorsitzende des Ärzteverbands Marburger Bund, Johna, hat davor gewarnt, sofort alle Corona-Schutzregeln aufzuheben. Der Neuen Osnabrücker Zeitung sagte sie, es sei weiter eine Maskenpflicht im Öffentlichen Nahverkehr und in Fernzügen nötig. Sie forderte außerdem, die Isolationspflicht nach einem positiven Corona-Test beizubehalten. Angesichts der Corona-Lage in China plädierte Johna zudem für eine Testpflicht für Einreisende aus dem Land. So könnten mögliche Mutationen rasch identifiziert werden. Derweil verlangt die Weltgesundheitsorganisation WHO mehr Daten zum Verlauf der aktuellen Infektionswelle in China - etwa zu Todeszahlen und Impfraten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2022 06:00 Uhr