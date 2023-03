Marburger Bund ruft Ärzte auch in Bayern zu Warnstreiks auf

Meldungsarchiv - 30.03.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Ärztinnen und Ärzte treten heute in sechs Bundesländern in einen ganztägigen Warnstreik - unter anderem in Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Der Berufsverband Marburger Bund hat zu den Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Zu der zentralen Kundgebung am Mittag in München werden mehrere Tausend Teilnehmer erwartet. Der Marburger Bund fordert für die rund 55 000 Ärztinnen und Ärzte an den kommunalen Kliniken unter anderem eine Erhöhung der Gehälter um 2,5 Prozent. Wie der Berufsverband ankündigte, sei für die Dauer des Streiks ein Notbetrieb sichergestellt. In Bayern sind die städtischen Krankenhäuser und einzelne Münchner Kliniken des Helios-Konzerns betroffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2023 06:00 Uhr