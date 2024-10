Marburg-Virus-Verdacht in Hamburg nicht bestätigt

Hamburg: Nach dem Verdacht auf das lebensbedrohliche Marburg-Virus bei zwei Reisenden gibt es nun Entwarnung. Wie Hamburgs Sozialbehörde am Vormittag bekannt gab, verliefen Tests bei den beiden negativ. Es bestehe keine Gefahr für Dritte. Die Reisenden waren per Flugzeug von Ruanda in Ostafrika nach Frankfurt und von dort aus per Zug nach Hamburg gekommen. Bei einem von ihnen, ein Medizinstudent, traten schließlich grippeähnliche Symptome auf, sodass er sich bei den Behörden meldete. In Ruanda hatte der Mann in einer Klinik gearbeitet, in der Menschen mit dem Marburg-Virus behandelt wurden. Dieses ist nicht hochansteckend, aber eine Ansteckung verläuft oft tödlich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2024 16:00 Uhr