Manuela Schwesig hat Krebs überstanden

12.05.2020 12:00 Uhr

Schwerin: Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Schwesig, hat ihre Krebserkrankung überwunden. Die SPD-Politikerin sagte am Vormittag in Schwerin wörtlich "Ich bin gesund" - Schwesig will sich nun nach eigenen Worten in eine Anschluss-Behandlung begeben. Die Ministerpräsidentin hatte vor acht Monaten bekannt gemacht, dass sie an Brustkrebs erkrankt war. Heute dankte sie allen, die sie in den vergangenen Monaten unterstützt haben.

Quelle: Bayern 3 Nachrichten, 12.05.2020 12:00 Uhr