Mannschaftssportler können am Montag Training wiederaufnehmen

München: In Bayern können Mannschaftssportler am Montag das Training wiederaufnehmen. Darauf hat der Bayerische Fußballverband, BFV, hingewiesen. Erlaubt sind aber nur kleine Trainingsgruppen mit höchstens fünf Sportlern - einschließlich Betreuer. Zudem sind die Corona-bedingten Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Voraussetzung für die Wiederaufnahme des Trainings ist zudem, dass die jeweiligen Kommunen die Sportstätten freigeben. Der BFV hat dazu einen Leitfaden mit dem Titel "Ihr seid mit Abstand am besten" veröffentlicht, der ab sofort online abrufbar ist.

