Mannheim gedenkt des getöteten Polizisten Rouven Laur

Mannheim: Mit einer Gedenkveranstaltung haben die Stadt Mannheim und das Land Baden-Württemberg an den vor einem Jahr getöteten Polizeihauptkommissar Rouven Laur erinnert. Baden-Württembergs Innenminister Strobl sprach dabei von einem bestialischen Mord, der nicht ohne Folgen bleiben werde. Man habe einiges auf den Weg gebracht und arbeite auch weiter daran, so der CDU-Politiker. Auch Bundesinnenminister Dobrindt nahm an der Veranstaltung teil. Laur war heute vor einem Jahr auf dem Mannheimer Marktplatz von einem 25jährigen Afghanen mit einem Messer angegriffen worden. Der 29jährige starb kurz darauf. Der Prozess gegen den Angreifer läuft seit Feburar in Stuttgart.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2025 18:00 Uhr